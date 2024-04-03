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الكنيسة تحتفل بأحد السعف 28 أبريل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:30 ص
الكنيسة تحتفل بأحد السعف 28 أبريل أحد السعف
كتب: محمد الأحمدى

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تتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث تحتفل هذا العام بأحد السعف يوم 28 أبريل، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 4 مايو المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفى هذا العيد تحتفل الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله زفة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس تبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم و بدء صلوات البصخة المقدسة.

ويعتبر أحد السعف ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم القدس منتصرا واستقبله أهالى المدينة بأغصان الزيتون وأغصان النخل احتفالا بقدومه إلى المدينة، وانتشر بائعو السعف بأشكاله الجميلة التى تلائم تلك المناسبة، بجوار كل كنيسة من كنائس الإسكندرية.







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