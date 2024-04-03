الصحة العالمية: 14 ألف طفل قتلوا في غزة بعد 6 شهور من الحرب

كتبت أمل علام

أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، بشاعة المأساة الإنسانية والأحداث والتطورات المأساوية في قطاع غزة بعد 6 شهور من الحرب.

وقال ليندمايراليوم الأربعاء: "نحتفل الآن بيوم الصحة العالمية في ظل هذه الأحداث المأساوية والفقدان الكبير للكثير من الحقوق الإنسانية في غزة، ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر سخرية مما نشهده الآن".



وأضاف أن "الأوضاع والتداعيات الإنسانية في غزة تدعو للحزن، فهناك العديد من المستشفيات التي دمرت تماما والمستشفيات التي مازالت في الخدمة تعمل بشكل جزئي، ومستشفى "الشفاء" أصبحت خارج الخدمة، وحجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية هائل، وأيضا الكثير من المباني والبنى التحتية، والتي أثرت بالطبع على المرافق وأدت الى تدمير كافة أنحاء الحياة".



وأشار إلى أنه يوجد حتى الآن أكثر من 32 ألفا من الوفيات وفقا للإحصائيات، منهم حوالي 14 ألفا من الأطفال، فضلا عن تضرر النساء بشكل كبير منذ بداية تلك المأساة، وذلك بسبب القصف المتواصل ضد كل سبل الحياة والملاجئ التي تستهدف بشكل كثيف، كما أن هناك انتشارا للأمراض وسوء تغذية ونقص في المياه الصالحة للاستخدام الآدمي والنقص الكبير في المواد الغذائية والطبية.

وتابع: أن "الحقيقة بكل بساطة أننا على حافة المجاعة الحقيقية في غزة، ويمكن أن نرى المجاعة بدأت بالفعل في صفوف الشعب الفلسطيني، وهي مجاعة من صنع الإنسان وليست بسبب كارثة طبيعية"، منوها بأنه وبسبب تلك المجاعة تأتي الكثير من المشاكل الصحية، منها انتشار الأمراض المعدية، وفي ظل سوء التغذية تأتي الكثير من الأمراض الأخرى وتنتشر بشكل غير متوقع، حيث أن الآلاف من الأطفال يعانون من المجاعة القارصة.

وشدد على أنه يمكن إنهاء تلك المجاعة في أي وقت من خلال تفعيل الإجراءات اللازمة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المسارات الآمنة ووصولها إلى المواطنين وإنهاء هذه المأساة.