اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع زيوت بالقنطرة شرق في الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:15 م
السيطرة على حريق بمصنع زيوت بالقنطرة شرق في الإسماعيلية.. صور سيارات الحماية المدنية فى الحريق
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق محدود فى مصنع لإنتاج الزيوت بمركز ومدينة القنطرة شرق، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمحافظة الإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق في مصنع لإنتاج الزيوت بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور وجه المحافظ بتوجيه سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

الأهالى أمام الحريق
الأهالى أمام الحريق

 







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