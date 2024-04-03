السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على أجزاء واسعة بالمملكة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل المناطق المتوقعة هطول الأمطار الرعدية: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من مخاطر السيول وجريان الأودية، خاصة في المناطق المنخفضة، ونصح باتباع تعليمات السلامة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

في غضون ذلك، وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء محافظة الدوادمي في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق، حيث أغرقت المياه الأحياء السكنية.

فى سياق متصل، كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه المواطنَين عبدالله يحيى الريثي، وحسن جابر الريثي لإنقاذهما عائلة محتجزة في سيول محافظة الريث بوادي لجب، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد وفقا لصحيفة عكاظ.

وكان المواطنان أنقذا في مطلع الأسبوع الحالي أسرة مكونة من 10 أشخاص، بينهم طفل رضيع، بعد أن احتجزتهم سيول وادي لجب في محافظة الريث.

وعبَّر عبدالله الريثي وزميله حسن الريثي عن شكرهما لأمير جازان ونائبه على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على ولاة الأمر.