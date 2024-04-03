البترول: قفزة بتعاقدات بترومنت لـ7 مليار جنيه بزيادة 65% عن العام السابق

كتبت -مروة الغول

اعتمدت الجمعية العامة لشركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" إحدى شركات قطاع البترول نتائج اعمال عام 20230.

وخلال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مطاوع رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء عن العام المـــالى 2023 ، وسط مؤشرات ماليــة غير مسبوقة هذا العام حيث قفزت التعاقدات الى 7 مليار جنيه بزيادة 65% عن العام السابق وايضا الإيرادات الى 5,2 مليار جنيه مقابل 3,7 مليار جنيه بنسبة تطور 41% ، وارتفع صافى الربح إلى 342 مليون جنيه مقابل 129 مليون جنيه بزيادة 165% عن العام السابـق ، وذلك رغم الظروف والأحداث المتلاحقة التى يشهدها العالم والتى اثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كثير من دول العالم وعلى سلاسل الامدادات.

وقال مطاوع ان بترومنــــت نجحت فى الحصول على شهادة الآيزو 37000 الخاصة بحوكـمة الشركـــات وهى الشـــركة الأولى التى حصلت عليها فى قطــاع البتــرول وفى جمهوريـة مصر العربيــة ، حيث ان الشركـة اهتمت بتطبيق قوانين ومعايير حوكــمة الشركــات مما يعزز موقفها خارجيــا ،حيث تم تدريــب 25 من الكوادر البشرية بالشركة على الإصدار الثالث للدليـل المصرى لحوكمـة الشركات.



كما تم الحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (CE Mark) ، وإيمانا من إدارة الشركــة بسياسة الإستدامــة لأنشطة الشركــة خلال عام 2023 تم حصول 6 متدربين على شهادة تطبيــق الإستدامة من المعهد الأمريــكى الدولى لإصدار الشهادات (AICI ).



واوضح ان الشركة تسعى جاهدة فى فتح أسواق خارجية، حيث قامت بترومنت بعمل شراكة مع شركة مودرن جــاز بنسبـة 20% فى شركة بالمملكة العربيــة السعوديــة وتسعى لتعزيز تواجدها داخل السوق العراقى وتم تنشيط فرع الشركـة فى ليبيــا وفتح فرع للشركة فى بالمملكة العربيــة السعوديــة وكذلك تنشيط تواجدها فى سلطنــة عمان مستهدفيــن الوصول لــ 50% من إيرادات الشركــة من الفروع الخارجيــة خلال الثلاث سنـوات القادمــة .

واضاف انا بترومنت مازالت تسطر ملحمة من النجاح فى مجــال النشــاط البحرى حيث أنها تقوم بأعمـال التشغيل و الصيانــة للوحدات البحرية لمينائــى (سيــدى كرير والسخنة) بالإضافة الى ثلاث أرصفة لتداول المنتجات البتروليــة لصالح شركة سوميـــد وذلك لمدة 12 عام متتاليــة.