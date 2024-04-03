الإعدام لصاحب سايبر خطف طفلة للتعدى عليها فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم " م.ح.ع" بالإعدام شنقا، فيما نسب للمتهم من قيامة بخطف المجنى عليها " ه.م.ح" بالتحايل وتعدى عليها.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ، من والده المجنى عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ح.ع" استورجى وصاحب سايبر. خطف الطفلة المجنى عليها " ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل، بأن استدراجها إلى المحل خاصته سايبر بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلى والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوى وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى توصلت إلى صحة الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإجماع الآراء بالاعدام للمتهم.