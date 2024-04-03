ارتفاع عدد مصابى انقلاب أتوبيس بطريق المطرية بورسعيد إلى 23 ومصرع فتاة

الدقهلية - محمدالحبشي

ارتفع عدد المصابين إلي 23 مصابا، فيما لقيت فتاه مصرعها، إثر انقلاب أتوبيس عمال، علي طريق المطرية - بورسعيد بمحافظة الدقهلية، وتم نقل 12 مصابا إلى مستشفي 30 يونيو، 10 آخرين لمستشفي بورسعيد، والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل ركاب خاص بأحد المصانع ووجود وفاة ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع بسمله أ، ب ، 18 عاما، مقيمه العصافرة، فيما ارتفع عدد المصابين إلي 23 مصابا

تم نقل 12 مصابا إلي مستشفي 30 يوينو، 10 آخرين إلي مستشفي بورسعيد، و الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتكثيف الجهود والبحث عن سائق الأتوبيس للوقوف علي أسباب الحادث، فيما تم إعادة فتح الطريق وتسير حركة المرور.