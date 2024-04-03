إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على طريق الفرافرة ديروط بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة ديروط بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة ربع نقل عند نقطة الكيلو 20 على طريق «الفرافرة - ديروط» بالقرب من منطقة سهل بركة.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا وهم: فهمي محمد أحمد، 56 سنة، ثناء الشحات سنجاري، 53 سنة ، عبد العال أبو الفضل محمد، 35 سنة، محمد حمادة حسن، 48 سنة، عاطف عياد مصطفى، 48 سنة، السيدة السيد محمد، 37 سنة، حبيبة ناصر محمد، 14 سنة، آمال حسين إبراهيم، 55 عامًا، منال محمدين محمد، 44 عاما، ماجدة زكريا فرج، 45 سنة، نعمة محمود علي حسن، 47 سنة، نجلاء محمد السيد، 45 سنة، وليد محمد أبو رحاب، 27 سنة، مبارز محمد محمد، 60 سنة، سامح محمد السيد، 18 سنة، نادية أحمد فؤاد، 25 سنة.

وجرى الدفع ب6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.