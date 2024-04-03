مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق الفرافرة النهضة اليوم الأربعاء، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى وإيداع جثة المتوفيين بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مرورى لمستشفى الفرافرة المركزى، وتبين تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية النهضة التابعة للمركز في منطقة الكيلو 12 من الطريق أسفر عن مصرع كل من على عادل محمد، 21 سنة، محمود يوسف جويد، 20 سنة، فيما أصيب كل من حمدان عادل محمد، 22 سنة، وليد ميسرة حسن، 22 سنة بإصابات وجروح مختلفة، وتم نقلهما لمستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.