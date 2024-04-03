إصابة مواطنى 9 دول إثر هجوم بالمسيرات على سكن طلابى فى تتارستان الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلن مكتب رئيس جمهورية تتارستان الروسية إصابة مواطنى 9 دول فى هجوم بالمسيّرات على سكن طلاب كلية الهندسة فى مدينة يلابوجا الصناعية بالجمهورية أمس الثلاثاء.

وقال المكتب، في بيان، بحسب وكالة أنباء نوفوستي اليوم الأربعاء، لقد أصيب 14 شخصا بجروح بينهم مواطنو روسيا وقرغيزستان وسريلانكا وزيمبابوي ورواندا والكونجو وكينيا ونيجيريا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن 6 مصابين لا يزالون في المستشفى حتى الآن.

وكانت سلطات تتارستان أعلنت صباح أمس الثلاثاء، تعرض عدة مصانع في مدينتي يلابوجا ونيجني كامسك الصناعيتين لهجوم بطائرات مسيّرة.

وأشارت إلى أنه في مدينة يلابوجا أسفر الهجوم عن تضرّر سكن طلابي تابع لكلية الهندسة وإصابة عدد من الطلاب.

وفي نفس السياق ذكرت وسائل إعلام أن مسيرات أوكرانية هاجمت تتارستان على بعد أكثر من 1200 كم من الأراضي الأوكرانية وأصابت مصنعا لتجميع مسيرات.