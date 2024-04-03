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تحرير 517 محضرا تموينيا خلال أسبوع فى سوهاج

الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:05 ص
تحرير 517 محضرا تموينيا خلال أسبوع فى سوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شنت مديرية التموين في سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 517 محاضر متنوع خلال الأسبوع الماضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة في توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 489 فى مجال المخابز و23 محضر فى مجال الأسواق و5 محاضر فى مجال المواد البترولية  108 محضر  نقص وزن ، و84 محضر  مواصفات و123 محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل و43 محضر نظافة مخبز وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".

كما تم ضبط العاب نارية مجهولة المصدر بإجمالى 5820 علبة وحيازة وعرض مواد بترولية خارج المحطات المرخص لها بإجمالى  80 لتر بنزين وحيازة وعرض سماد محضور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بإجمالى 558 شيكارة سماد وضبط 2 طن أسمنت مجهول المصدر وحيازة وعرض سلع بدون فواتير بإجمالى 180 كيلو سكر تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمحاضر المحررة.

 







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