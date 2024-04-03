إصابة شخص بطلق نارى بالرأس خلال مشاجرة فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة، قام علي إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه وأطلق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة "طبنجة 9 ملى".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.