خيط الجريمة.. استولى على هاتفه.. عامل يقتل صديقه عمدا فى القليوبية

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".



جريمة مروعة شهدتها منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة بنها، بعدما أقدم عامل على قتل صديق عمره بسبب استيلاء الأخير على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.



بدأت القصة بتعرض الهاتف المحمول الخاص للمتهم للكسر، فأخبر صديقه المجنى عليه الذى عرض عليه صيانته فى أحد مراكز صيانة الهواتف المحمولة، وبالفعل منحه الهاتف على أن يقوم الأخير بصيانته خلال أيام قليلة، مرت الأيام وبدأ المتهم فى سؤال المجنى عليه على الهاتف إلا أن الأخير يخبره بأنه مازال فى الصيانة وبعد فترة كبيرة، طالبه المتهم باستعادة الهاتف وأنه لا يرغب فى صيانته، فرفض المجنى عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تمكن الأهالى من فضها.



يوم الواقعة اسشتاط غضب المتهم وقرر الانتقام منه، ظل يراقبه حتى أيقن مكانه فتوجه نحوه حاملا سلاح أبيض "مطواه" سدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدث به إصابات أودت بحياته.

أخطر الأهالى الأجهزة الأمنية بالواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة، التى وجهت له تهمة القتل العمد وإحالته للمحاكمة الجنائية.