اليوم السابع
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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:14 ص
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة جاسم محمد البديوى
ا شا

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​أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة، مما يعد استمراراً صارخاً لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وطالب البديوي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة.







المطبخ المركزي العالمي

مجلس التعاون الخليجى

جاسم محمد البديوي




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