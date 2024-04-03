أخطاء يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية. أبرزها عدم شرب المياه

كتبت فاطمة ياسر

تمر النساء بمجموعة متنوعة من التغيرات العقلية والجسدية أثناء فترة الدورةالشهرية، فهي عملية طبيعية، إلا أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الانزعاج والتخلص من توازن الجسم.



وهناك بعض من الأشياء التي يجب الابتعاد عن ارتكابها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، وفقا لموقع timesofindia.

-شرب كمية أقل من الماء

يعد البقاء رطبًا أمرًا بالغ الأهمية أثناء فترة الحيض لمساعدة الجسم على العمل على النحو الأمثل. تميل العديد من النساء إلى شرب كمية أقل من الماء خلال الدورة الشهرية، خوفًا من زيارات الحمام المتكررة أو بسبب المفاهيم الخاطئة. ومع ذلك، يمكن أن يخفف الترطيب الكافي من الانتفاخ والتشنجات والصداع المرتبط عادة بالدورة الشهرية. تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالمياه للحفاظ على مستويات الترطيب طوال اليوم.

-مسكنات الألم المتكررة

الاعتماد بشكل كبير على مسكنات الألم لعلاج تقلصات الدورة الشهرية يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة. الإفراط في استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل الإيبوبروفين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ومضاعفات أخرى. بدلاً من الاعتماد فقط على مسكنات الألم، استكشفي طرقًا بديلة مثل العلاج الحراري أو التمارين الخفيفة أو العلاجات العشبية للتخفيف من آلام الدورة الشهرية.

-النوم في وقت متأخر

أنماط النوم غير المنتظمة يمكن أن تزيد من أعراض الدورة الشهرية وتعطل التوازن الهرموني. يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم خلال فترات الدورة الشهرية إلى تفاقم التعب وتقلب المزاج والتشنجات. استهدفي الحصول على جدول نوم ثابت وتأكدي من الحصول على راحة جيدة لدعم الصحة العامة أثناء فترة الحيض. أنشئ روتينًا هادئًا قبل النوم وأعط الأولوية للاسترخاء لتحسين جودة النوم.

-الإكثار من السكر والكافيين

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر والكافيين إلى زيادة الانتفاخ والتهيج والتقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية. في حين أن الرغبة الشديدة في تناول هذه المواد قد تزداد خلال الفترات، فإن الانغماس في الاعتدال هو المفتاح. حاول البحث عن بدائل صحية مثل شاي الأعشاب والشوكولاتة الداكنة والفواكه لإشباع الرغبة الشديدة .

