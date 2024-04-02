89 محضرا لوصلات المياه والصرف المخالفة بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إنه تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمركز ديرب نجم، للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة ديرب نجم البلد وقرى "منشأه صهبره - صفط زريق - صافور - منا صافور- طحا المرج"، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات.



وأسفرت لجان التفتيش عن تحرير 10 محاضر تعدى على شبكة مياه الشرب، تحرير 60 محضر تعدى على شبكة الصرف الصحى، تحرير 5 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحرير 14 محضر تلاعب بعدادات المياه، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات.



ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

· هاتف أرضى 125

· محمول 01205502098

· واتس آب 01205502086