وكيل مجلس النواب: مصر شريك قوى لأى دولة يعتمد عليها فى المنطقة

كتب الأمير نصرى

تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن حفل تنصيب الرئيس السيسى وأداء اليمين فى العاصمة الإدارية، قائلا:" رأينا اليوم منظر حضارى أعطى رسالة رفيعة المستوى للعالم كله للمؤيد والمعارض والكذاب والصادق وهى البداية الحقيقية لجنى الثمار ونحن فخورين بما تم إنجازه، فهو رقى الأداء وبذل مجهود رفيع المستوى".

وأضاف محمد أبو العينين خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنتقل للرقى فى الفكر والأداء أمام العالم لتقديم صورة متحضرة ورسالة جديدة، وأكد الرئيس فى خطابه على موضوعات مهمة أولها استقرار وأمن مصر.

وأكد أبو العينين، أن الرئيس السيسى قائد وضع خطوط حمراء لأمن مصر، وبالتالى أول رسالة طمأن فيها المصريين على أمن وأمان واستقرار مصر، واليوم شهدنا الأمن والاستقرار فى الدولة، لافتا إلى أن مصر شريك قوى لأى دولة يعتمد عليها فى المنطقة.

تابع محمد أبو العينين، رأينا إنجازات فى قرى مصر وربوعها وتغنينا بها، بالإضافة لرؤى جديدة بطموحات جديدة فى كل بقاع مصر، وعلينا أن نكون فى ظهر الرئيس السيسى ومطيعين لأوامره لبناء الجمهورية الجديدة.



