وزارة التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من منهج الترم الثانى

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بأن يتم الالتزام بمنهج الفصل الدراسي الثاني أثناء وضع وإعداد أسئلة امتحان نهاية العام الدراسى، مشددة على أهمية وضع الأسئلة من منهج الفصل الدراسي الثاني فى إطار مواصفة كل مادة على أنه يكون الامتحان نسبى ومتزن ويراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.