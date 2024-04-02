هيئة الدواء تكشف 4 تعليمات هامة للعلاج السريع لمريض التوحد

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى التوحد بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى للتوحد.

وبحسب هيئة الدواء المصرية فيجب اتباع هذة النصائح للوصول إلى أفضل نتائج العلاج

1- تعاون الأسرة مع الفريق الطبى للوصول لأفضل برنامج علاجي (علاج دوائي وغير دوائي).​

2 - تعاون المجتمع للتقليل من المشاكل الاجتماعية التى يواجهها مرضى التوحد؛ من خلال عدم التمييز، أو التنمر، وحسن المعاملة، وزيادة فرص المشاركة.​

3 - الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.​

4 - الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض، وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية؛ للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.​

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