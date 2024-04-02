هتأكل وتشرب إيه قبل ما تروح المسجد قبل صلاة التهجد لزيادة التركيز

كتبت فاطمة ياسر

الـ10 الأواخر من شهر رمضان، يزداد الإقبال علي المساجد لصلاه قيام الليل والتجهد، وبعد يوم طويل من الصيام قد يغلب علي البعض أثناء تواجدهم في المسجد النوم.

يقدم الدكتور حسام عيسي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قنا، أبرز وأهم الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعد علي التركيز، عند الذهاب للمساجد لقضاء صلاه التهجد، ومنها:

-عصير الليمون

يعد خيارا رائعا، فقبل الذهاب للمسجد يمكنك تناول كوبا من عصير الليمون الذي يزد من تركيزك، فهو ملئ بمضادات الأكسدة المطلوبة لتعزيز القدرات الذهنية والبدنية .

-الشاي بالنعناع

يساعد علي التركيز واليقظه، فتناوله ينعش المخ ويعمل علي تحسين الذاكرة.

-الماء

تناولها بكثر في الفترة من الإفطار إلي السحور يعد من الحيل الجيدة لتحسن وظائف الجسم من خلال ترطيبه، فيحسن تنشيط خلايا الجسم وخاصة المخ، ولذا تناولها يعمل علي تنشيط الجسم، وزيادة التركيز، واليقظة.

-عصير البرتقال

غني بمضادات الأكسدة، وفيتاين سي، ولذا فتناوله باستمر يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط المخ، وزيادة التركيز.

-الشاي الأخضر

له خصائص مهمة لصحة المخ، وتنشيط التركيز، فهوي غني بالأحماض الأمينية التي تزيد تركيز المخ.

-عصير البنجر

كنز غذائي رائع، وتناوله يعد مهم للجسم بشكل عام، ولذا يمكنك تناوله بإستمرار، للحصول علي عناصره الغذائية التي تزيد من تركيز المخ، ومنها البوتاسيوم والفيتامينات وحمض الفوليك والكثير من مضادات الأكسدة.

-المكسرات

تقي من الزهايمر، وأيضا تعمل علي تنشيط خلايا المخ، ولذا يمكنك تنال حفنة منها قبل الذهاب للمسجد، فستمد جسمك بهذه العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة.

