3 مشروبات صحية تقاوم تخمر الطعام وعدم هضمه

كتبت مروة محمود الياس

جميعنا نريد هضما جيدا لطعامنا على أكمل وجه، ولكن لا تتركنا الأمعاء ولا المعدة نحصل على هذه الميزة بسهولة نظرا للكثير من العادات الخاطئة قد تسبب تخمر الطعام وعدم هضمه بالشكل السليم.

فتناول الطعام بكميات كبيرة وبوجبات كبيرة الحجم، مع عدم ممارسة الحركة بعد تناول الوجبات، أو بعض الأطعمة المقلية عالية الدهون كثيرة السعرات الحرارية كلها أسباب تؤثر على سلامة الهضم وفعاليته، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع take care of.

تابع التقرير موضحا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز من عدم تخمر الطعام وتحافظ على قوام الطعام داخل المعدة، ويتم تمثيله بشكل سليم غذائيا، شريطة أن يتم تناول الطعام الصحي المشبع بالخضراوات والألياف والبروتين ، ونبتعد خلاله عن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الدهون والمقليات وغيرها، مما يعزز من هضم الطعام وعدم تخمره.



مشروبات تعزز الهضم

ـ مشروب الزنجبيل الدافئ الذي يعزز من مستويات السكر في الدم، ويؤثر بشكل كبير على هضم الطعام بشكل جيد فضلا عن مقاومة التخمر.

ـ المياه بشكل منظم مفيد للغاية في عدم تخمر الطعام والمساعدة على حركية المعدة وتمثيل الطعام، وامتصاصه بشكل جيد فضلا عن عدم تخمره أولا بأول.

ـ اللبن الزبادي أحد أهم السوائل المفيدة التي تعزز من عدم تخمر الطعام، وتساعد على تحسين عملية امتصاص الطعام بشكل كبير كما أنها تفيد في تنشيط بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تعمل على الامتصاص الأمثل للأطعمة والمشروبات.