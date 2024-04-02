نواب وشخصيات عامة يصلون مجلس النواب تمهيدا لأداء الرئيس السيسى اليمين

كتبت نور على – نورا فخرى

وصل أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، منذ صباح باكر اليوم الثلاثاء، على مقر المجلس النيابي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجلسوا في مقاعدهم داخل القاعة العامة، استعدادا لانعقاد الجلسة الخاصة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ستشهد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويٌعد الحدث اليوم، بمثابة التدشين الرسمى للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.

وبحسب العُرف، يحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته، ورئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذا هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعضاء اللجنة العامة، فضلا عن رموز العمل السياسى والحزبى والنقابى ونخبة المجتمع، كما تحضر أسرة الرئيس وعدد من السفراء وممثلى الدول.