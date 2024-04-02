نقيب العاملين بالزراعة: "الجمهورية الجديدة" فخر لنا وندعم الرئيس بشكل كامل

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة من الجمهورية الجديدة، وهى بالنسبة لنا ولكل عمال مصر "فخر"، مشيدا بأن تتضمن كلمات الرئيس بعد حلفه اليمين، ما يؤكد التوسع في الحماية الاجتماعية.

وأكد مرسال، فى تصريحات لليوم السابع، على الدعم الكامل من العمال للرئيس خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الصناعة هي عصب اقتصاد الدولة ومورد أساسى للعملة الصعبة، ونتمنى أن يزيد أعداد المصانع وتطوير القديمة، مثمنا إعلان الرئيس استكمال خططه للاهتمام بقطاع الزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية بما يدعم تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته، تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.