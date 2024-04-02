نقابة المعلمين تبدأ غدا صرف معاشات أبريل لأعضائها

كتبت آية دعبس

قالت نقابة المهن التعليمية، إن خلف الزناتى نقيب المعلمين، قد قرر صرف دفعة معاشات أبريل 2024، للأعضاء والورثة بدءا من غدا الأربعاء 2024/4/3، وقبل إجازة عيد الفطر.

وكانت قد نفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها .



وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة .



وحذر نقيب المعلمين ، من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها .