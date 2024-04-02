اليوم السابع
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مواصفة امتحان مادة الرياضيات للثانوى العام للفصل الدراسى الثانى 2024

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:49 م
مواصفة امتحان مادة الرياضيات للثانوى العام للفصل الدراسى الثانى 2024 مواصفة امتحان الرياضيات للثانوى العام
محمود طه حسين

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أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى 2023-2024، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات 8 مايو وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

 

وحدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية كالتالى:


- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

-  يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 250 من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30٪ من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.

- 20% من إجمالي الدرجة كما يلي: 10 الاختبارات الشهور 5% للمواظبة ،5% للسلوك».

- 80 %من درجة كل فصل دراسي لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة . جدول المواصفات.

- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.

- زمن الإجابة ثلاث ساعات.

-  ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

- تصحح كل ورقة امتحانية  من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.

-  النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية ، رياضيات 1علمي ، ورياضيات (1أدبي) 32 درجة .

- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية المادة تطبيقات الرياضيات ٢٤ درجة لطلاب القسم العلمي.

- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة الامتحان ریاضیات علمي.

-  ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

 

 







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان الرياضيات للصفين الاول والثانى الثانوى ترم ثان

مواصفة امتحان الرياضيات للترم الثانى للثانوى العام 2024




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