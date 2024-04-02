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منسق الإغاثة الأممي: أى جهد لتوزيع مساعدات بغزة دون الأونروا محكوم عليه بالفشل

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:25 ص
منسق الإغاثة الأممي: أى جهد لتوزيع مساعدات بغزة دون الأونروا محكوم عليه بالفشل غزة تحت القصف
كتبت: هند المغربي

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أكد وكيل امين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، أن أي جهد لتوزيع المساعدات بدون وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) محكوم عليه بالفشل، مجددا التأكيد على أن (الأونروا) هي العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وشدد جريفيث على أنه لا توجد وكالة أخرى تتمتع بنفس القدر من الوصول أو الخبرة أو ثقة المجتمع اللازمة للقيام بهذه المهمة، حيث أكدت الأونروا على دورها الحيوي في العملية الإنسانية، وقالت في منشور على موقع (إكس) إنها قدمت الدقيق لأكثر من 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل 85% من السكان، منذ بداية الحرب في غزة، فضلا عن تلقي ما يقرب من 600,000 شخص لطرود غذائية طارئة، كما قدمت ما يقارب 3.6 مليون استشارة طبية، والمأوى لمئات الآلاف من العائلات".

وذكرت الأونروا في أحدث تقرير لها، أن القوات الإسرائيلية واصلت عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتهجير وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية، كما استمرت الغارات الجوية والقصف في شمال غزة وخان يونس ورفح.

وأشارت تقديرات الأونروا إلى أن نحو 1.2 مليون شخص يعيشون الآن في رفح الفلسطينية، غالبيتهم العظمى في ملاجئ رسمية وغير رسمية، مبينة أنه حتى 30 مارس، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص، أي ما يفوق 75% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة، نزح غالبيتهم عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل بشكل متكرر بحثا عن الأمان.







الأمم المتحدة

غزة

رفح الفلسطينية

الأونروا




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