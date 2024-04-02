"مقبرة مننا".. رقم 69 داخل مقابر النبلاء فى البر الغربى بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة الـ22 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر داخل (مقبرة مننا) رقم 69 داخل مقابر النبلاء فى البر الغربى بالأقصر، والتى تعود إلى مسئول الزراعة وأعمال الفلاحين بعهد الملك تحتمس الرابع، حسبما يقول الريس على فاروق كبير عمال البر الغربى.

وأضاف الرئيس على فاروق لـ"اليوم السابع"، أن (مقبرة مننا) تشتهر بأنها تحتوى على رسومات ذات جودة وحرفية عالية، ولا تزال حتى الآن تحتفظ المقبرة بحيويتها وألوانها الرائعة ‏وأغلب نقوشها تدور حول الزراعة وحرث الأرض وبذر الحبوب، موضحاً أن "مننا" كان الكاتب للحقول الملكية في عهد الملك تحتمس الرابع، وأغلب الظن أن مقبرته هي مقبرة وزير الزراعة لأن معظم مناظر هذه المقبرة تدور حول الزراعة من حرث الأرض وبذر الحبوب، وزراعة الكتان وتمشيطه، ومناظر الحصاد، وبعض مناظر البحر والبر.

وأكد كبير العمال بالبر الغربى، إنه تم فى عمل المقبرة تقديم أسلوب معماري لكبار رجال الدولة الحديثة، فهى تضم مدخل يصل لصالة عرضية توصل الزائر لصالة طويلة بها فجوة مثل النيش،

وتظهر مناظر المقبرة إن الكاتب مننا كان له عدو يحمل له الحقد والكراهية، واستطاع هذا العدو بعد موته من الوصول إلى مقبرته وشوه وجه مننا وأتلف عينيه وذلك في أغلب المناظر التي تمثله على جدران المقبرة حتى لا يرى ما يقدم إليه، وبالتالى فلا ينعم به في العالم الآخر وحتى لا يلاحظ أعمال الفلاحة في الحقول أو يتابع جنى المحصول أو ينعم برياضة صيد الأسماك أو الطيور.



الرسومات-على-مقبرة-مننا-فى-البر-الغربى



الغرف-داخل-مقبرة-مننا-فى-البر-الغربى



اللوحات-داخل-مقبرة-مننا-بالبر-الغربى



المقبرة-أغلب-نقوشها-تدور-حول-الزراعة-وحرث-الأرض-وبذر-الحبوب



المقبرة-تعود-للمسئول-عن-الزراعة-وأعمال-الفلاحين-بعهد-تحتمس-الرابع



تفاصيل-حول-الحياة-الزراعية-على-جدران-المقبرة



رسومات-للحياة-الزراعية-داخل-مقبرة-مننا-بالأقصر



رصد-حياة-الفلاحين-داخل-مقبرة-مننا-بالبر-الغربى



لوحات-للزراعة-ونقل-الحبوب-فى-نهر-النيل



مظاهر-الحياة-اليومية-للفلاحين-على-جدران-المقبرة



نقوش-عن-الزراعة-داخل-المقبرة