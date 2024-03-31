ملائكة وسيدات حزينات.. شاهد تماثيل مقابر اللاتين بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للإستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة الـ20 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الإسكندرية داخل مقابر اللاتين فى الإسكندرية والتى سُميت بالكوزموبوليتان لوجود عدد كبير من الثقافات المختلفة وأبناء الجاليات الذين جاءوا خصيصا للعيش بمحافظة الإسكندرية والاستقرار فيها مع أسرهم ومن أهم الجاليات التي كانت متواجدة بأعداد كبيرة هي الجالية اليونانية التي جاءت إلى مصر منذ عهد محمد على باشا للتجارة وأصبح هناك أجيال عديدة من اليونانيين مندمجين مع الشعب المصرى، ومن ضمن الآثار الخاصة بالجالية اليونانية هى مقابر اللاتين الموجودة على شارع إلى قير او طريق الحرية بالإسكندرية التى تعتبر تحفة فنية نادرة وتضم تماثيل رخامية في غاية الروعة، واجرى" اليوم السابع " جولة داخل المقابر لمشاهدة وعرض شواهد القبور التي يأتي خصيصًا الأجانب لمشاهدتها .

وتقع " مقابر اللاتين" في منطقة الشاطبي وهى مقابر أبناء الجالية اليونانية الذين جاءوا الى مصر وعاشوا فيها سنوات طويلة واصبح لهم تواجد ومقابر خاصة بهم، وذلك بمساحة المكان 3 آلاف فدان تقريبا، و يحرص اليونانيين على زيارة المكان خلال أجازتهم بالإسكندرية بينما جاء بداية انشاء المقابر عندما قام محمد علي باشا قام بتخصيص الأرض لليونانيين علشان يبنوا عليها مقابر خاصة تم تسميه المقابر بإسم "السبع طوائف" نظرا لوجود مدافن لطوائف متعددة مثل الطائفة الكاثوليكية، اليونان الأرثوذكس، المارون، الأرمن وغيرها.

وهناك العديد من المشاهير المدفونين بمقابر اللاتين بالإسكندرية الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس صاحب رباعيات الإسكندرية، وقبر رجل الأعمال الشهير اسطاسي، وقبر الخواجة أنطاونيادس بالإضافة لوجود قبر بوتي الإيطالي أول مدير للمتحف اليوناني الروماني، كما يوجد مقابر عائلة بيهنا فى مقابر اللاتين بيهنا فيلم هى أول وأكبر شركة توزيع سينمائي فى الشرق وليس فى مصر فقط مكتب الشركة فى عمارة مونفراتو فى المنشية اما السكن فى شارع البطالسة فى الفيلا التى أمام المركز الثقافى الألمانى(فيلا أيفر جرين الآن ).

ويقول إسلام محمد، خبير سياحى، إن مقابر اللاتين من أشهر مقابر محافظة الإسكندرية وتم تخصيصها لليونانيين وأصبحت خاصة بالطوائف النادرة منها الكاثوليك والأرمن ومدفون فيها كلار العائلات اليونانية والإيطالية وأشهر شاهد فيها هو مقبرك الملاك النائم والتى تطهر فيها فتاه نائمة وبجوارها ملاك يحذر المارة من الحديث حتى لا يزعجوا الطفلة أثناء النوم .

وأضاف أن المقابر توجد ضمن البرنامج السياحى الخاص باليونانيين الذين يأتوا خصيصا خاصة من لهم جذور عاشت فى اليونان او من يزور قبر جده ويستعيد ذكريات الطفولة .



التماثيل داخل مقابر اللاتين فى الإسكندرية



سميت بالكوزموبوليتان وهى مقابر تاريخية خصصت لابناء الجالية اليونانية



مقابر اللاتين بالإسكندرية مقابر تاريخية