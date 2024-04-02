اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:26 ص
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ حادث انقلاب - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، لانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق بيلا إبشان بمحافظة كفر الشيخ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى بيلا المركزى، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

 

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، علي طريق بيلا إبشان بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا ومصرع آخر فى ذات الحادث.

 

وأعلنت مديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بمستشفى بيلا المركزي، لاستقبال المصابين في الحادث، كما جري استقبال 14 مصابا عن طريق سيارات الإسعاف إلى استقبال المستشفى ليجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم إيداع الجثة التي وصلت إلى المستشفى في الحادث بمشرحة مستشفى بيلا المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، التى ستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها.

 







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