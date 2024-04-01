شاهد.. الأجواء المبهجة تخيم على حفل الإفطار الجماعى فى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، حفل إفطار جماعي فى مقر قاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ، حيث جمع الحفل، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور مروة غلاب، نائب المنسق العام لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس منسقي اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتنظيم هذا الافطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلبة الجامعة مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة فى كافة المجالات، مقدماً التهنئة لأسرة طلاب من اجل مصر بهذا الشهر المبارك، مضيفاً أن إقامة هذا الإفطار الجماعي يعكس أهمية العمل الجماعي للطلبة وتعاونهم معا من اجل مصلحة زملائهم مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الإفطار الذي يعد بادرة طيبة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أسرة طلاب من أجل مصر، مؤكدا دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الأسرة فى تحفيز الطلبة على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعى بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيراً الي دعم الجامعة للدور الذى تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر ومشاركتهم الإيجابية فى تقدم جامعة كفر الشيخ والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.



افطار جماعي بجامعة كفر الشيخ



جانب من الطلاب



جانب من المشاركين في الافطار



رئيس جامعة كفر الشيخ اثناء لقائه بالطلاب



رئيس جامعة كفر الشيخ مع الطلاب



صورة جماعية م رئيس جامعة كفر الشيخ



طلاب كلية التربية