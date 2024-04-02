مصادرة 10 آلاف جرعة تحصين دواجن مخالفة بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهني

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 10 آلاف جرعة تحصين دواجن مخالفة فى حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، ذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وقال الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 63 عبوة لـ 24 صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و10 آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.