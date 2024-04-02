محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمراجعة الأعمال بمشروع تطوير وتجميل ممشى دكرنس

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس هشام عطية، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، برئاسة لجنة فنية وهندسية، لمتابعة ومراجعة وحصر جميع الأعمال المنفذة على الطبيعة، بمشروع تطوير وتجميل ممشى دكرنس الجديد.

وقال مختار، إن أعمال اللجنة تستهدف تقييم ومراجعة الأعمال المنفذة بالمشروع بجميع مراحلة من قبل مقاولى المشروع ودفع العمل به للانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأوضح "مختار" أن المشروع يتم تنفيذه حاليا على مراحل بطول 2000 متر طولى من خلال تمويل الخطط الاستثمارية وذلك بهدف تنفيذ اعمال تجميل وتنفيذ ممشى لخلق متنفس حيوى لاهإلى دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتم الآنتهاء بألفعل خلال الـ3 مراحل الأولية من 658.80 متر طولى من الحائط الساند واعمال التجميل للكورنيش.



ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية، رئيس اللجنة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمرت اعمال اللجنة على الطبيعة على مدار يومين وتم مراجعة اعمال كل مقأول بالعملية على حده وتواصل اللجنة اعمالها بجميع مراحل المشروع حتى الآنتهاء من التقييم لكافة الاعمال التى تم تنفيذها ورفع تقرير مفصل باعمال اللجنة للعرض على محافظ الدقهلية لاتخإذ القرارات المناسبة التى تستهدف دفع العمل بالمشروع وفقا للمقايسات الخاصة بالمشروع وطبقا للمواصفات ألفنية والهندسية المقررة.



وفى ذات السياق، أوضحت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز دكرنس، أن المراحل الأولية للمشروع تشمل المرحلة الأولى بطول 900 متر طولى بتكلفة قدرها 7.8 مليون جنيه والمرحلة الثانية بطول 500 متر طولى بتكلفه قدرها 7 مليون جنيه والمرحلة الثالثة بطول 500 متر طولى بتكلفه قدرها 8.6 مليون جنيه مشيرة ان ما تم تنفيذه بالمراحل الثلاثة الأولية بالنسبة للحائط الساند وتجميل الكورنيش 147.90 متر طولى بالمرحلة الأولى و300.60 متر طولى بالمرحلة الثانية و183.3متر طولى بالمرحلة الثالثة ومتبقى من المشروع حاليا 1347 متر طولى يتم استكمالهم من خلال مرحلتين جديدتين بالمشروع باعتمادات مالية من الخطط الاستثمارية القادمة لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة ليكون متنفسا لاهإلى مدينة دكرنس.