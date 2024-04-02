محافظ الدقهلية يبحث تنشيط الحصيلة الضريبية لزيادة إيرادات الدولة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعاً بمسئولى ضرائب القيمة المضافة التابعين لوزارة المالية بشأن التنسيق لتنشيط الحصيلة الخاصة بضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون ونشر الوعى والثقافة الضريبية لدى المواطنين.



جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية بالدقهلية، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات بالمحافظة، ومسئولى ضرائب القيمة المضافة بالدقهلية الرفاعى صالح مدير عام الإدارة العامة للمراجعات بمنطقة شمال الدلتا للقيمة المضافة، وحامد النجار مدير إدارة المراجعات، وعبداللطيف الكنانى مدير إدارة المراجعة، وغادة عبدالمجيد مأمور فحص، وأمانى شوقى مدير إدارة خدمة العملاء، ومحمد صديق إدارة خدمة العملاء.

وأوضح مختار بأن الهدف من تحصيل القيمة المضافة هو زيادة إيرادات الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، ومنها المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ على أننا نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى للمحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة.