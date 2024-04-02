كل ما تريد معرفته عن أطول سارى علم بالعالم فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت ندى سليم

خطف سارى العلم بالعاصمة الإدارية الجديدة الأنظار، بعدما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة رفع العلم عليها، على أصوات طلقات المدفعية احتفالًا ببداية ولاية جديدة وعهد جديد من التنمية والعمران، على هامش حفل تنصيب الرئيس السيسي اليوم.

وتعد سارية العاصمة الإدارية أطول سارى علم في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 207.8 متراً، وتقع في ساحة الشعب التى تتضمن مدرجات تسع 1300 فرد، وقد تم رفع العلم عليها في 27 ديسمبر من عام 2021.

وتعد سارية العاصمة الإدارية هي أطول سارية في العالم، لتأتي سارية جدة كثاني أطول سارية، حيث تتكون السارية من 10 وصلات بجانب وصلة متحركة مسئولة عن تحريك العلم، ووزن الساري 1040 طن حديد، بينما يبلغ طول العلم 60 مترا × 40 مترا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء سلام الشهيد بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع إكليل من الزهور.

وكان الرئيس السيسي أدي اليمين الدستورية، في المقر الجديد لـ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.