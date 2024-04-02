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عدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2024

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:39 ص
عدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2024 صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والذى بات يفصلنا عن أول أيامه حوالى أسبوع تقريبا، حيث سيصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة، وأيضا يصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد أيام الإجازة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

وفقا للحسابات الفلكية تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بداية من الأربعاء 10 أبريل، وهو موعد أول أيام العيد وفقا للحسابات الفلكية ومقرر لها أن تستمر 3 أيام متواصلة من الأربعاء وحتى الجمعة.

وحددت الحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).







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