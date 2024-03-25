موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

يحرص الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ومع اقتراب النصف الثانى من شهر رمضان، يتساءل عدد من الموظفين عن موعد إجازة عيد الفطر بهدف ترتيب أوقات السفر بين أفراد أسرهم وأصدقائهم.

ويأتى موعد بداية الإجازة في نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، وسوف يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسوف يصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.