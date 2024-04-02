ضبط سائق يدير كيانا تعليميا وهميا ويصدر شهادات مزورة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط سائق يقيم بدائرة مركز جرجا لقيامة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة" وقيامه بالاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمده من بعض الجامعات الحكومية.



ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام المدعو هانى ا ى ع 44 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جرجا بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص تحت مسمى " أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة " الكائن دائرة المركز.



واتخاذ المكان وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فـى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمده من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فـى المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين " 5000 إلى 8000 جنيه " للشهادة الواحدة.



عقب استصدار اذن النيابة العامة تم استهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهم وعثر على جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب وكارنيه منسوب لأكاديمية خاصة بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بالأكاديمية " كتب مدون عليها أنها من إعداد أكاديمية خاصة فـى تخصصات متنوعة دفاتر إيصالات إستلام نقدية خاصة بالأكاديمية.



كما تم التحفظ على عدد من شهادات بأسم المتهم وأخرين منسوبه للعديد من الجهات والأكاديميات المختلفة وأكلاشيه خاصة بالأكاديمية " استمارة تسجيل متدرب خاصة بالطلبة واستمارة تسجيل متدرب خالية البيانات وشهادات نجاح ومستخرجات من نجاح بعض الطلاب بالدبلومات الفنية والثانوية العامة وعدد من الصور الضوئية لأرقام قومية خاصة براغبي الالتحاق بالأكاديمية وكارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية خاصة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثانية كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية القادة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثالثة– لآفته تحمل أسم وشعار أكاديمية خاصة وأرقام الهواتف الخاصة بها وبمواجهته أقر إرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.