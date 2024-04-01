ضبط صاحب كيان وهمى يمنح شهادات دراسية تعادل الشهادات الجامعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج"، من ضبط مدير شركة خاصة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية تحت مسمى معهد خاص.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو علي ع ع ع ا 23 سنة عامل و " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو حسن س ح ر 31 سنة مدير شركة خاصة ومقيم دائرة مركز البلينا لقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقه تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.

توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي "معهد خاص" الكائن دائرة المركز وإتخاذه لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فـي المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين "20.000 جنيها" من كل طالب حيث بلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها " 160.000 " جنيهاً.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم استهداف مقر المعهد وضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.