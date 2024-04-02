زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

طوكيو (أ ش أ)

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6 درجات على مقياس ريختر هز منطقة واسعة فى شمال شرق اليابان فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دون إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامى، ولكن وردت أنباء عن وقوع إصابات طفيفة.

وذكرت وكالة الأرصاد فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 4:24 صباحا سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مناطق تشمل هاشينوهي وميساوا في محافظة أوموري ومياكو وكوجي في محافظة إيواتي.

من جانها، قالت شركة توهوكو اليابانية للطاقة الكهربائية إنه لم يتم اكتشاف أي شيء غير عادي بعد الزلزال في محطتي أوناجاوا وهيغاشيدوري للطاقة النووية، الواقعتين على التوالي في محافظتي مياجي وآوموري، ولم يكن أي من المصنعين يعمل وقت الزلزال.