رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 60341 طنًا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة (XIN JI XING ) و التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37104 طن تشمل : 833 طن ملح معبأ و 7531 طن رمل صب و 7950 طن يوريا صب و 907 أطنان يوريا معبأ و6687 طن اسمنت معبأ و 1121 طن كسب فول صويا و 12075 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36093 طن تشمل : 11567 طن قمح و 11368 طن خردة و 6691 طن حديد و 2470 طن فول و 3000 طن ذرة و 380 طن مولاس و 617 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 778 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60341 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143531 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3745 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5493 شاحنة.