رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا ضد كيد الكائدين وعبث العابثين، مؤكدين على اصطفاف جميع مستشاري الهيئة والشعب الذي اختاره في انتخابات حرة نزيهة، خلف قيادته الرشيدة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.