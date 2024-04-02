رئيس غرفة سوهاج التجارية: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من منتسبي الغرفة وأصحاب المشروعات بمناسبة عيد الأم.

وقال خالد أبو الوفا، في بيان صحفي للغرفة اليوم، إن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري وأثر واضح في مواجهه التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أبو الوفا، أن المراه المصرية حصلت علي كثير من الامتيازات غير المسبوقة كما لاقت دعم ومساندة وتم فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحه من قبل مهدت لها الطريق للمشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أبو الوفا، أن المرأة تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد توجيهاته لخلق فرص عمل للسيدات بين المناصب القيادية في الدولة والوزرات والهيئات كما عمل علي المساواة بين الجنسين.

وأضاف أبو الوفا، أن تلك الاحتفالية هي جزء من مكانة الأم والسيدة المصرية وإيماناً بدورها الهام جدا في المجتمع وتأكيداً علي الدعم الكامل الذي تقدمه الغرفة للسيدات تواكبا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في نفس السياق، أكدت جيهان ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن الأم تمثل الفرحه بدون اسباب معبره عن سعادتها باهتمام الغرفة بتمكين المراه في جميع المجالات موجه الشكر لرئيس الغرفة وجميع الأعضاء لدعهم الكامل لمشاركة المراه المجتمعية .

وأضافت ربيع، أنها تتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الجديدة أن يكمل الطريق نحو الدعم الكامل للمراه ويكون لها تمثيل في جميع مجالس الإدارات ونسبه أكبر داخل مجلس الشيوخ والنواب وسرعه الانتهاء من قانون المجالس المحلية.