رئيس القابضة للتشييد يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد لـ"الأسمنت المسلح"

كتب عبد الحليم سالم

‏أصدر الدكتور هاني عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وتغيير مجلس الإدارة الحالي.

وتضمن القرار تعيين المهندس مختار علي، رئيسا تنفيذيا عضوا منتدبا، بدلا من المهندس نشأت مرسى، وتعيين المهندس محمد ربيع أغا، عضوا منتدبا فنيا للشركة، وكذلك تعيين المحاسب خالد جمعة عضوا منتدبا ماليا.

‏وتعد شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الشركات التي تعمل في مجال المقاولات العامة، ‏وتمتلك مشروعات متنوعة داخل مصر من بينها مشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

‏ومن المقرر أن يتم عرض التشكيل الجديد لمجلس الإدارة على أقرب جمعية عمومية غير عادية للشركة لاعتماده مع تحديد موقف مجلس الإدارة الذي تم تغييره.