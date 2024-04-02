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رئيس إسرائيل يعتذر لمنظمة المطبخ العالمى بعد قتل جيش الاحتلال موظفيها بغزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 08:55 م
رئيس إسرائيل يعتذر لمنظمة المطبخ العالمى بعد قتل جيش الاحتلال موظفيها بغزة الرئيس الإسرائيلي هرتسوج
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوج، التعازى لضحايا القصف الإسيرائيلى الذى استهدف أجانب فى قطاع غزة من مؤسسة المنظمة العالمية WCK "المطبخ المركزى العالمي" خلال مهمة إنسانية فى القطاع.


ونقلت الإذاعة العبرية، عن هرتسوج، قوله: "نعتذر عن وفاتهم المأساوية".


الجدير بالذكر أن مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، قال أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية.


وأضاف المكتب فى مؤتمر صحفى الإثنين: "الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا مكونا من بريطانى وبولندى وأسترالى وآخر مجهول الهوية".


وأكد مكتب الإعلام الحكومى بغزة، أن "الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبى بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني".







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