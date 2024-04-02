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حفل تنصيب الرئيس السيسى.. وصول الرئيس مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:46 ص
حفل تنصيب الرئيس السيسى.. وصول الرئيس مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب كامل كامل

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الإدارية، استعدادا لـ أداء حلف اليمين أمام أعضاء مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، لولاية جديدة.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.

وطبقا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

 

 

 







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