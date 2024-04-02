اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:31 م
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جو بايدن يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الصيني

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:18 م
جو بايدن يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الصيني بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى اليوم الثلاثاء، محادثة صريحة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك مجالات التعاون ومجالات الاختلاف.

وكتب بايدن على إكس: "شددت على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وأثارت المخاوف بشأن دعم جمهورية الصين الشعبية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وسياساتها التجارية غير العادلة، وممارساتها الاقتصادية والتكنولوجية التي تضر بالعمال والأسر الأمريكية.


وقال: "إنني أتطلع إلى إدارة علاقتنا بشكل مسؤول في الأسابيع والأشهر المقبلة".







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