جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة دينية عن فضل ليلة القدر بكلية الزراعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "فضل ليلة القدر" والتى أقيمت بكلية الزراعة بالجامعة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وايهاب جاد، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وحاضر الندوة الشيخ هاني شمس الدين، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم الاحتفالات بالمناسبات الدينية المختلفة لحث طلبة الجامعة على التزين بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتى تساعد على تنمية الوعي الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، كما حث طلبة الجامعة على الإخلاص في القول والعمل وأن العبادة ليست فقط فى الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما العمل وطلب العلم من أسمى العبادات والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج.

ومن جانبه،أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافياً وأخلاقياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

وخلال كلمته، تحدث الشيخ هاني شمس الدين، حول فضل ليلة القدر وفضل قيامها مشيرا أنها خير من ألف شهر ولابد من الاجتهاد في تحريرها بقيامها، مؤكدا أن الله عز أخفاها حتى نجتهد في العبادة والاعتكاف حتى نفوز بثوابها وفضلها الكبير كما حث الطلبة على الإخلاص في القول والعمل، مشيرا أن قضاء حوائج الناس عمل يحبه الله ورسوله لذا فإن إحياء العشر الآواخر يكون بتنوع العبادات، كما تناول أهمية ليلة القدر بالتوضيح وقدرها العظيم فى تعظيم شعائر الله والتعبد فيها وأنها ليلة تقدير للخالق سبحانه وتعالى وأن فضلها عظيم لمن أكرمه الله ووفقه بالعبادة.