جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان بكلية الصيدلة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان والتعاطي بعنوان” طرق مكافحة وعلاج الإدمان بكلية الصيدلة، في إطار دور التوعية الذى يقوم به الجامعة بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة التعاطي والإدمان بكفر الشيخ.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على جهود الجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعية طلبة الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، وأن الهدف الأساسي من هذه الندوات هو تحقيق الاستفادة القصوى، والقيام بواجبهم في نقل المعلومات للمجتمع الخارجي للتوعية بمخاطر الإدمان.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى العقوبات القانونية التي نص عليها القانون المصري فى حالات حيازة المخدرات والاتجار بها أو تعطيها، مثمناً جهود الدولة فى محاربة الإدمان والتعاطي فى إطار الحرص الدائم على بناء الإنسان المصري الذي هو عنصر أساسي من عناصر إقامة الجمهورية الجديدة.

من جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وقد أصبح تعاطي وإدمان المخدرات ظاهرة اجتماعية عالمية تشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة وطرق المواجهة بهدف الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع.

وتناولت الندوة العديد من النقاط حول مشكلة المخدرات والتي منها خطر المخدرات على المجتمعات، وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع مريض الادمان، وعوامل الحماية من المخدرات وعوامل الخطورة، ودور الصداقة بين الشباب في انتشار المخدرات أو تقليلها، وكذلك توضيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتصحيحها، وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح حول مشكلة المخدرات مع الشباب، والرد على كافة الاستفسارات.