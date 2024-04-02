جارديان: تأكيد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة إسرائيلية على غزة

كتبت رباب فتحى

أكدت مؤسسة ورلد سينترال كيتشن، أو المطبخ المركزي العالمي الخيري (WCK) أن ثلاثة من عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في غزة أمس في غارة جوية إسرائيلية كانوا مواطنين بريطانيين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت المجموعة تتنقل في سيارتين مدرعتين تحملان شعار الجمعية الخيرية.

وقالت المؤسسة إن القتلى هم من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وفلسطين، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين كنديين. وقالت الجمعية الخيرية إنها علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

كما أوقفت وكالات الإغاثة الأخرى عملياتها، وتتم إعادة المساعدات التي يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص. وحذرت منظمات الإغاثة من مجاعة وشيكة في القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في وقت سابق حادثة القتل بأنها "حالة مأساوية لقصف قواتنا عن غير قصد لأشخاص أبرياء في قطاع غزة"، مضيفا أن "هذا يحدث في زمن الحرب".

ومن ناحية أخرى، قالت الجارديان إن جزء كبير من الشحنة الإنسانية التي وصلت إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص يتم إعادتها الآن إلى الجزيرة في أعقاب الأخبار الصادمة عن وفاة عمال الإغاثة.



وقال المتحدث باسم وزير الخارجية القبرصي، ثيودوروس جوتسيس، لصحيفة الجارديان: إن ما لا يقل عن ثلثي المساعدة في طريق العودة.

وغادر حوالي 332 طناً من المساعدات قبرص يوم السبت. تم تفريغ وتسليم حوالي 100 طن، أي حوالي الثلث، ولكن بعد هذه الأحداث المأساوية، تمت إعادة الثلثين الآخرين.