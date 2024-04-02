توصيات وزارة الزراعة لمزارعى القطن فى شهر أبريل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش .
2- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف.
3- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة ،إذا كانت الزراعة بعد أرز ، يتم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع.
4-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش ،تسليك الخطوط قبل الرى والتسميد.
5- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة.
6- يختلف مقرر السماد الأزوتى ،تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع و إضافة السماد الآزوتى ،بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى، الثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة